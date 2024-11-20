Развожаев: в Севастополе развернули ПВР в кинотеатре для жителей сгоревшего дома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в кинотеатре "Москва" в городе развернут пункт временного размещения для людей, чьи квартиры были повреждены в результате пожара в многоэтажке.
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