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Развожаев: в Севастополе развернули ПВР в кинотеатре для жителей сгоревшего дома

Развожаев: в Севастополе развернули ПВР в кинотеатре для жителей сгоревшего дома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в кинотеатре "Москва" в городе развернут пункт временного размещения для людей, чьи квартиры были повреждены в результате пожара в многоэтажке.

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