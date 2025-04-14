🇺🇦Очередная "дорога смерти" для украинских боевиков☠️ 🇷🇺🛩Результат работы русских дроноводов на трассе Константиновка - Дзержинск🔥 🎥Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #Бандеромобили #ДорогаСмерти #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦Очередная "дорога смерти" для украинских боевиков☠️ 🇷🇺🛩Результат работы русских дроноводов на трассе Константиновка - Дзержинск🔥 🎥Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #Бандеромобили #ДорогаСмерти #СВО.
Свежие комментарии