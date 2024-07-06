Путин заявил, что руководство Украины не хочет мирных переговоров

5 июля президент России Владимир Путин заявил, что украинское руководство не стремится к прекращению боевых действий, поскольку это может привести к отмене военного положения и проведению президентских выборов.
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