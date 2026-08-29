Far-right activist Milo Yiannopoulos deported to U.K.

Far-right political commentator Milo Yiannopoulos was deported to his native United Kingdom, officials immigration officials said Saturday.
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