TG-канал BRIEF: Лукашенко, вероятно, лично встретился с Евгением Пригожиным

Александр Глущенко

моравецкого в епеня послать можно, а лукамудищев с удивлением и искренним опупением ВДРУГ узнал, что лысый ( пригожин) воюет НЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ.. Кто его нанимает, тот и платит и ооочень не малые.. луке такие и не снились.