TG-канал BRIEF: Лукашенко, вероятно, лично встретился с Евгением Пригожиным

Аргументы неделиПолитикаПодписатьсяTG-канал BRIEF: Лукашенко, вероятно, лично встретился с Евгением ПригожинымБелорусский лидер Александр Лукашенко, вероятно, лично встретился с основателем группы «Вагнера» Евгением Пригожиным.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр Глущенкоморавецкого в епеня послать можно, а лукамудищев с удивлением и искренним опупением ВДРУГ узнал, что лысый ( пригожин) воюет НЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ.. Кто его нанимает, тот и платит и ооочень не малые.. луке такие и не снились.Ответить13 час.
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