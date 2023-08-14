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TG-канал BRIEF: Лукашенко, вероятно, лично встретился с Евгением Пригожиным

TG-канал BRIEF: Лукашенко, вероятно, лично встретился с Евгением Пригожиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко, вероятно, лично встретился с основателем группы «Вагнера» Евгением Пригожиным.

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Комментарии
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Александр Глущенко
моравецкого в епеня послать можно, а лукамудищев с удивлением  и искренним опупением ВДРУГ узнал, что лысый ( пригожин) воюет НЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ.. Кто его нанимает, тот и платит и ооочень не малые.. луке такие и не снились.
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