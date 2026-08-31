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Салих Сәйдәшев музеенда музыкаль-әдәби фатирник була

Салих Сәйдәшев музеенда музыкаль-әдәби фатирник була

Казанлыларны җәйнең соңгы көнен җылы иҗади мохиттә озатырга чакыралар. Бүген, 31 августта, 18:00 сәгатьтә Салих Сәйдәшев музеенда музыкаль-әдәби фатирник була.

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