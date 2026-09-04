MESU Sep 4: Pullback to 7740 Before 7782–7800? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU made a strong move higher yesterday and is now consolidating around 7,758.
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