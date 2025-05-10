Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Обложка © Wikipedia / Cccc3333 Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в пятницу объявило о проведении ракетной атаки на международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
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