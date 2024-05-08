«За железной решеткой»: излюбленное место отдыха во Владивостоке временно недоступно

Во Владивостоке ограничили проход к набережной Спортивной гавани, сообщает PRIMPRESS. Вырытые котлованы, повсюду бетонные плиты и огорожена территория – сейчас здесь идут строительные работы по благоустройству места для горожан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии