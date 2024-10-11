Редкую комету Tsuchinshan-ATLAS новоаннинцы смогут наблюдать уже с 12 октября в 18:30 по мск. В предыдущий раз к Земле она приближалась около 80 тысяч лет назад — во времена неандертальцев.
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Редкую комету Tsuchinshan-ATLAS новоаннинцы смогут наблюдать уже с 12 октября в 18:30 по мск. В предыдущий раз к Земле она приближалась около 80 тысяч лет назад — во времена неандертальцев.