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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Редкую комету Tsuchinshan-ATLAS новоаннинцы смогут наблюдать уже с 12 октября в

Редкую комету Tsuchinshan-ATLAS новоаннинцы смогут наблюдать уже с 12 октября в 18:30 по мск. В предыдущий раз к Земле она приближалась около 80 тысяч лет назад — во времена неандертальцев.

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