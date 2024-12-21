Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бандеровская методичка которой пользуются совкодрочеры , ибо объединяет их общая лютая ненависть к современной России

Вольдемар Матрёшкин-Задунайский Надо в Россию вносить постоянно раскол! Внушать клятым москалям, что любой ихний начальник – страшный ихний же враг.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Должен Вам сказать, что материалы по упоминаемой Вами &quot;блокировке&quot; я сохранил, они в любой момент могут быть предоставлены любой контролирующей инстанции. Кстати, тогда же я просил Вас привести публично образцы моего &quot;гажения&quot; на сайте, ответа не было. Высказывать мнение, отличное от Вашего и &quot;гадить&quot; - это не синонимы. Обсуждаемая здесь статья вообще не содержит никакой &quot;правды&quot;, ни о чем. Это просто выплеск негатива крайне бескультурного человека. P. S. Антон Павлович Чехов, насколько мне известно, никогда не опускался до написания анонимных пасквилей. Даже во времена &quot;Medicus Sardonicus&quot;
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partizan451 русский
Что за безграмотный дебил написал это говно?
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Александр Симаков
Чё, в словах из украинского языка  много ошибок?!
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