Бандеровская методичка которой пользуются совкодрочеры , ибо объединяет их общая лютая ненависть к современной России

Вадим Кузнецов

Должен Вам сказать, что материалы по упоминаемой Вами "блокировке" я сохранил, они в любой момент могут быть предоставлены любой контролирующей инстанции. Кстати, тогда же я просил Вас привести публично образцы моего "гажения" на сайте, ответа не было. Высказывать мнение, отличное от Вашего и "гадить" - это не синонимы. Обсуждаемая здесь статья вообще не содержит никакой "правды", ни о чем. Это просто выплеск негатива крайне бескультурного человека. P. S. Антон Павлович Чехов, насколько мне известно, никогда не опускался до написания анонимных пасквилей. Даже во времена "Medicus Sardonicus"