Вольдемар Матрёшкин-Задунайский Надо в Россию вносить постоянно раскол! Внушать клятым москалям, что любой ихний начальник – страшный ихний же враг.
Бандеровская методичка которой пользуются совкодрочеры , ибо объединяет их общая лютая ненависть к современной России
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Должен Вам сказать, что материалы по упоминаемой Вами "блокировке" я сохранил, они в любой момент могут быть предоставлены любой контролирующей инстанции. Кстати, тогда же я просил Вас привести публично образцы моего "гажения" на сайте, ответа не было. Высказывать мнение, отличное от Вашего и "гадить" - это не синонимы. Обсуждаемая здесь статья вообще не содержит никакой "правды", ни о чем. Это просто выплеск негатива крайне бескультурного человека. P. S. Антон Павлович Чехов, насколько мне известно, никогда не опускался до написания анонимных пасквилей. Даже во времена "Medicus Sardonicus"
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5 час.
partizan451 русский
Что за безграмотный дебил написал это говно?
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5 час.
Александр Симаков
Чё, в словах из украинского языка много ошибок?!
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2 час.
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