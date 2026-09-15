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Власти Барнаула рассказали, когда начнется отопительный сезон

Власти Барнаула рассказали, когда начнется отопительный сезон

На данный момент специалисты устраняют повреждения, выявленные в ходе опрессовки Подачу тепла в Барнауле планируют начать ориентировочно с 23 сентября, сообщили в мэрии.

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