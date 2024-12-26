В московских аэропортах введены временные ограничения на работу

В московских аэропортах ввели временные ограничения в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга.
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