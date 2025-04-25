Что лучше — SPC или LVT?

Выбор напольного покрытия — важный шаг в создании комфортного и стильного интерьера. Современные технологии предлагают широкий спектр возможностей, среди которых особого внимания заслуживают покрытия SPC и LVT.
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