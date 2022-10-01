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Захарова: Запад, отказав Зеленскому в ускоренном вступлении Украины в НАТО, показал готовность «использовать и выбросить» ее

Захарова: Запад, отказав Зеленскому в ускоренном вступлении Украины в НАТО, показал готовность «использовать и выбросить» ее

Запад, отказав украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении бывшей советской республики в Североатлантический альянс, продемонстрировал готовность «использовать и выбросить» ее.

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