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Командировочная жена: между любовью и осуждением

Командировочная жена: между любовью и осуждением

Меня называли по-разному, и сколько эпитетов не придумали, я — та самая командировочная жена. Да, именно я, по твоему мнению, «стерва», которая разрушает семьи и уводит мужей.

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Комментарии
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ВераВерная
У женщин разные приоритеты. У жены - деньги, у любовницы - мужчина рядом. Когда они поменяются местами, и любовница станет женой, все повторится.
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18 час.
Владимир Соколов
😂
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17 час.
Татьяна Хлусова
Дурочка. Верит всему, что он ей на уши вешает. Вот изменится статус - тогда и узнает, какой он на самом деле.
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5 час.
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