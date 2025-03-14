Меня называли по-разному, и сколько эпитетов не придумали, я — та самая командировочная жена. Да, именно я, по твоему мнению, «стерва», которая разрушает семьи и уводит мужей.
Командировочная жена: между любовью и осуждением
Комментарии
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ВераВерная
У женщин разные приоритеты. У жены - деньги, у любовницы - мужчина рядом. Когда они поменяются местами, и любовница станет женой, все повторится.
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18 час.
Владимир Соколов
😂
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17 час.
Татьяна Хлусова
Дурочка. Верит всему, что он ей на уши вешает. Вот изменится статус - тогда и узнает, какой он на самом деле.
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5 час.
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