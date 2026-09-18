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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» и Кавай Ленард намерены согласовать новый контракт до 29 сентября

Кавай Ленард перешел в « Торонто » после завершения длительного периода в «Клипперс». Ленард вернулся в клуб, с которым завоевал свой второй титул.

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