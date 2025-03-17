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Девин Букер: «Иногда мы показываем, что способны на многое. Это делает ситуацию еще более печальной»

«Финикс» занимает 11-ю позицию в Западной конференции с показателями 31-37. «Мне кажется, это не одна причина, а несколько.

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