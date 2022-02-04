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Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Он был учрежден Союзом по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

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