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Игроки "Тампы" Василевский и Кучеров признаны лучшими в игре с "Филадельфией"

Игроки "Тампы" Василевский и Кучеров признаны лучшими в игре с "Филадельфией"

Игроки "Тампы" Андрей Василевский и Никита Кучеров признаны лучшими игроками матча с "Филадельфией". Нападающий Кучеров отдал голевую передачу, а голкипер Василевский отразил 21 бросок, проведя пятый сухой матч в сезоне.

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