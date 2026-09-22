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Царьград

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Зеленский, Буданов и Сибига сели вместе в зале Генассамблеи ООН

Зеленский, Буданов и Сибига сели вместе в зале Генассамблеи ООН

Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов* и министр иностранных дел Андрей Сибига заняли места рядом друг с другом в зале Генеральной Ассамблеи ООН.

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