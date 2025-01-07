Как сделать счастливыми трудовых мигрантов: опыт Эмиратов

Александр Павлов

Олигархическому клану нужны дешевые рабочие руки,-оно и понятно. Но кому нужны их семьи, сидящие на бюджете нашей страны? Кому нужны их дети, ничего не понимающие по русски, но заполонившие наши школы? Кому нужно учить их русскому языку за наш счет? Кому нужны их старики, лечащиеся за счет ОМС, за который не платили? Для чего? Для того, чтобы они расплодились на всю Россию, свергли ту власть, которая их завозит и установили халифат на месте бывшей тогда уже России? Власть сама под собой пилит сук? Логика? Недавно Влади́мир Абдуали́евич Васи́льев публично признал, что они впускали в страну радикально настроенную исламистскую молодежь из стран Ср. Азии, дабы разрядить криминогенную обстановку у них. К нам впускали! Для чего? Они в своём уме? ВВП ни при делах?