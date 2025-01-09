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Пугачёва «доила» своих мужей – Градский раскрыл тайны Примадонны в 2019 году

Пугачёва «доила» своих мужей – Градский раскрыл тайны Примадонны в 2019 году

Пугачёва ничего не поёт с 1986-го года. У неё на связках узлы. Она просто не может петь. У неё диапазон — одна октава.

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Комментарии
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Алексей Тан
Да!... помним... помним фильм!.... про женщину, которая поёт, правда ... тогда уже! одна фанера была!.
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4 час.
Sergiy Che
Правильно (знал что Лёням спеть - они такое ёрничанье завсегда любили, правда по серости думали что Иваны-дураки эт &quot;не они&quot; - не просекали над кем ВСВ в реале то стебётся))
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4 час.
РР
Рустик Рыксиев
Идёт в ж.пу пугачева. Предатель.
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1 час.

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