Финляндия еще сильнее отгораживается от России

В Хельсинки задумались о необходимости заново учится понимать восточного соседа. Ближайший сосед Санкт-Петербурга — Финляндия окончательно хоронит надежды на потепление отношений с нашей страной, которые появились во время дискуссии о возможном возобновлении работы КПП на российско-финской границе.