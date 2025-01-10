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Русская весна

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Враг ударил по супермаркету в центре Донецка (ФОТО, ВИДЕО)

Враг ударил по супермаркету в центре Донецка (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 10 января ВСУ нанесли удар по району Шахтерской площади в центре Донецка. Сильно поврежден супермаркет и находившиеся рядом машины.

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Ю
Юрий Зубрин
Паскуды!
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