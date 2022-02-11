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Глава ОКР Поздняков: есть вопросы по срокам обработки пробы Валиевой

Станислав Поздняков заявил, что у ОКР есть вопросы относительно сроков обработки пробы Валиевой. К лаборатории Всемирного антидопингового агентства есть вопросы касательно сроков обработки допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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