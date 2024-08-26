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Главные новости дня, 26 августа 2024 года

Главные новости дня, 26 августа 2024 года

Российский президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Подчеркивается, что за семь месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, приблизившись к 20 трлн рублей.

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