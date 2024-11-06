Почти посадка на Солнце: зонд NASA совершит то, что никогда не делал ни один аппарат

Солнечный зонд "Паркер" приблизится к Солнцу на рекордной скорости и на рекордно близкое расстояние. В декабре солнечный зонд "Паркер" от NASA совершит невероятное сближение с Солнцем на самой высокой скорости.
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