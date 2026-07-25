Страховая компания The Hartford увеличила чистую прибыль во II квартале 2026 года на 31%

Американская финансово-страховая группа The Hartford Financial Services Group, Inc. (NYSE: HIG) представила финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное увеличение чистой прибыли и рентабельности капитала.
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