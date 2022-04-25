Запасы газа в Чехии истощаются: без России страна протянет лишь три недели

Демарши Европы с российским газом вскоре могут оставить все страны ЕС совсем без топлива. В регионе до сих пор не могут определиться, могут ли они платить за русских газ рублями, да и вообще, стоит ли закупать этот газ в свете событий на Украине.
Демарши Европы с российским газом вскоре могут оставить все страны ЕС совсем без топлива. В регионе до сих пор не могут определиться, могут ли они платить за русских газ рублями, да и вообще, стоит ли закупать этот газ в свете событий на Украине.
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