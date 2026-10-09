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Царьград

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Кремль дал Германии "домашнее задание": Сигнал принят?

Кремль дал Германии "домашнее задание": Сигнал принят?

Путин пригласил Шрёдера на день рождения. Опубликовано редкое фото с праздника. Политолог считает, что Кремль дал Германии "домашнее задание".

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