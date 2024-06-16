Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора

ВС

Владимир Степанов

А это ничего, что с оружием службу несет наружная охрана учреждений ФСИН? А внутри находятся сотрудники режима, которые вооружены резиновыми палками и наручниками (может еще типа "перцовых баллончиков" может быть). Так было 30 лет назад, и с тех пор в сторону ужесточения, насколько знаю, ничего не изменилось. Ну да диванным писакам плевать на это. И если то, что я написал, окажется чистой правдой, они все равно за эту статью не извинятся!