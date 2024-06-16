Хороший пиар Ростовского ФСИНа вышел его начальникам боком. Сначала в ВКонтакте появляется репортаж о «неприступной крепости» Ростовский Централ, а через неделю террористы ногой вышибают окно и берут заложников.
Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Позор власти РФ,погрязли в коррупции и продажи всего, в первую очередь родины!
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3 час.
ВС
Владимир Степанов
А это ничего, что с оружием службу несет наружная охрана учреждений ФСИН? А внутри находятся сотрудники режима, которые вооружены резиновыми палками и наручниками (может еще типа "перцовых баллончиков" может быть). Так было 30 лет назад, и с тех пор в сторону ужесточения, насколько знаю, ничего не изменилось. Ну да диванным писакам плевать на это. И если то, что я написал, окажется чистой правдой, они все равно за эту статью не извинятся!
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1 час.
W
Walery
Власти РФ погрязли в коррупции? Тебя женя не понять - ранее ты писал и говорил, что власти Союза погрязли в коррупции.., теперь власти РФ... А какого ты мнения о властях США? Они в чем погрязли если не в коррупции? Правильно... они еще и в ЛГБТ погрязли и зачастую с головой....
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1 час.
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