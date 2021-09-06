Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГлавком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату КИЕВ, 4 сен — РИА Новости.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Широковзаигрался в компьютерную войнушку, дятел...можно организовать на следующем параде - прогнать по Красной площади привязанным к танку вместе с клоуном из 95 квартала и другими желающими покататься...Комментировать
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