Виктор Анисимов Существует мнение что после завершения СВО, что Евросоюзу и НАТО территория Украины, будет просто не нужна.
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