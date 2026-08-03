Пролетарский суд Тулы закрыл кафе «Made in Vietnam» на 60 суток

Причиной закрытия кафе «Made in Vietnam» на 60 суток стали выявленные Роспотребнадзором нарушения: отсутствие контроля за производством, проблемы с маркировкой продуктов и санитарным состоянием помещений.
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