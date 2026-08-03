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Тульские новости

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Пролетарский суд Тулы закрыл кафе «Made in Vietnam» на 60 суток

Пролетарский суд Тулы закрыл кафе «Made in Vietnam» на 60 суток

Причиной закрытия кафе «Made in Vietnam» на 60 суток стали выявленные Роспотребнадзором нарушения: отсутствие контроля за производством, проблемы с маркировкой продуктов и санитарным состоянием помещений.

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