В Приморье проверят водителя, едва не утопившего пассажиров

Прокуратура Хасанского района Приморского края проводит проверку в отношении водителя микроавтобуса, по вине которого транспорт с пассажирами чуть не упал с пирса и повис над водой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.