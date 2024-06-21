В Приморье проверят водителя, едва не утопившего пассажиров

Прокуратура Хасанского района Приморского края проводит проверку в отношении водителя микроавтобуса, по вине которого транспорт с пассажирами чуть не упал с пирса и повис над водой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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