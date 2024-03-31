Белла Хадид с розовым надувным кругом в кампейне Victoria's Secret

Белла Хадид приняла участие в съемках новой рекламной кампании Victoria's Secret. Автором фотосессии выступила Зои Гроссман, она запечатлела супермодель в новых изделиях бренда.
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