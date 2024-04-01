Не бойтесь в жизни никаких проблем.

Только в том случае, если есть проблемы, то садитесь и кушайте, но только вкусную и полезную еду!Рецепт весенней вкусняшки: два кабачка, два помидора, репчатый лучок порезать кубиками и на сковородку, обжарить на растительном масле, но не долго, минут 15, и залить четырьмя взбитыми яйцами минут на 5-7 под крышку.