«Лестер» отчитался об убытках на сумму 89,7 млн фунтов в сезоне-2022/23. Общие потери клуба за последние 3 года – 215,3 млн фунтов при лимите в 105 млн

Ранее появилась информация, что «Лестеру» грозит снятие очков в следующем сезоне АПЛ. Клуб обвинили в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23, по итогам которого «лисы» вылетели в Чемпионшип, после чего «Лестер» подал в суд на АПЛ.