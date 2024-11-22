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Бизнес журнал. Урал

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Техника на Урале подорожает из-за санкций США

Техника на Урале подорожает из-за санкций США

Секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, бизнесмен из Екатеринбурга Максим Спасский заявил, что масштабные санкции США против российского финансового сектора вызовут рост стоимости импортных товаров.

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