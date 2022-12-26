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Сексолог без дипломатического опыта стала послом Украины в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии сексолога Олесю Илащук. Женщина не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в дипкорпусе.

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