Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

Экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая в настоящий момент срок за получение взятки в особо крупном размере, написала заявление на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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