Официально о поставках не сообщалось: российские сапёры обнаружили испанские мины C-3-B Саперы Черноморского флота ВМФ РФ обнаружили при проведении работ испанские мины C-3-B.
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Официально о поставках не сообщалось: российские сапёры обнаружили испанские мины C-3-B Саперы Черноморского флота ВМФ РФ обнаружили при проведении работ испанские мины C-3-B.
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