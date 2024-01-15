Военный эксперт Пинчук: Зеленского могут заменить Залужным

Предполагаемыми конкурентами нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского являются глава офиса президента Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко, а также главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный, который на данный момент имеет больше всего шансов занять президентское кресло.
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