Infinix выпустила смартфон с ароматизированной задней панелью — Note 50s 5G+ пахнет морем и цитрусамиКомпания Infinix представила необычный смартфон Note 50s 5G+, который удивляет не только техническими характеристиками, но и уникальной особенностью – ароматизированной задней панелью.