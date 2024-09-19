В Рославле за счёт бюджета восстановят повреждённые при атаке дронов здания

Обследования в смоленском райцентре и окрестностях проведёт специально созданная межведомственная комиссия Стёкла зданий, пострадавших от ночной атаки беспилотников ВСУ по Рославлю Смоленской области, восстановят за счёт средств районного бюджета.
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