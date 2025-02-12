Ишингер: способность Европы разместить миротворцев на Украине вызывает сомнения

Способность Европы разместить миротворческий контингент на территории Украины вызывает сомнения. Об этом заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для издания Politico.
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