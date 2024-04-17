Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту возможных нарушений жилищных прав граждан в Забайкальском крае

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится процессуальная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что жителей поселка Карымское не переселяют из аварийного дома.
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