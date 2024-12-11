БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Повод для осторожного оптимизма: Япония «уточнила» санкции против России

Повод для осторожного оптимизма: Япония «уточнила» санкции против России

 Лев КЛЕМЕНТЬЕВ Из-за грозных событий последних дней, связанных с углублением геополитической эскалации, остался малозамеченным факт, который может свидетельствовать о приближении разрядки.

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