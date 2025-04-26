«Мы – дружная команда»: в Березовой роще Казани проходит центральный субботник

Автор: Наталья РыбаковаЦентральный республиканский субботник проходит сегодня в Березовой роще, находящейся в казанском поселке Мирный, с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.
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